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  28 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Самарканд и Валенсия станут городами-побратимами

CA-NEWS (UZ) - Хоким (глава администрации) города Самарканда Фуркат Рахимов в целях изучения опыта Валенсии в развитии туристической сферы и других отраслей экономики посетил один из исторических регионов Испании.

Здесь были проведены встречи и переговоры с председателем правительства автономного общества Валенсия Хайме Пуижем, его заместителем по туризму Франциском Коломером, депутатом Конгресса Испании и координатором программы ЮНЕСКО «Шелковый путь» Хосе-Мариа Чикийо, представителями туристических агентств и гастрономических, текстильных и винодельческих предприятий.

В ходе переговоров была достигнута договоренность о подписании Протокола по установлению побратимских связей между Валенсией и Самаркандом в первой половине 2018 года, а также о проведении крупного культурно-туристического мероприятия «Дни Самарканда в Валенсии». Об этом сообщает Jahonnews.uz.

Отметим, автономное сообщество Валенсия является одним из самых древних регионов Испании, ключевую роль в экономике которого играет туристический сектор (15%). В последние годы туризм превратился в двигатель экономического развития данного региона.

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