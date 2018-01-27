СМИ сообщили об арестах туркменских спортсменов за употребление допинга

CA-NEWS (TM) - Несколько туркменских спортсменов, выступавших в сентябре за свою страну на V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде, были лишены наград, некоторые получили наказание в виде лишения свободы на длительные сроки.

Как утверждают несколько независимых друг от друга источников туркменской службы радио «Азатлыка», по результатам расследования антидопингового агентства, по меньшей мере, четыре туркменских спортсмена, выступавших в различных видах борьбы, были обвинены в использовании запрещенных препаратов.

«Во время игр у нескольких туркменских спортсменов был обнаружен допинг. Их посадили в тюрьму. Но, все говорят о спортсмене [по национальной борьбе на поясах] Али Аллабердыеве. Ему дали 12 лет тюрьмы», - сообщил источник в Министерстве внутренних дел Туркменистана.

Али Аллабердыев 1991 года рождения родом из города Сердар Балканской области. По словам близких Аллабердыева, спортсмен, возможно, прибегнул к использованию запрещенных препаратов, из-за травм, с которыми под давлением властей был вынужден выступать на соревнованиях.

«Али и раньше выступал успешно на международных соревнованиях. У него очень хорошая подготовка. Но, во время игр [Ашхабад-2017] он психически не выдерживал давления властей, тяжелых тренировок, и различных массовых мероприятий. Несмотря на тяжелую травму левой руки во время тренировок, Али заставили бороться. Возможно, он не выдержал и использовал допинг», - сообщил на условиях анонимности, знакомый Али Аллабердыева.

Кроме того, по неподтвержденным данным, по меньшей мере, еще один туркменских атлет, по обвинению в использовании допинга был осужден на 9 лет. «Азатлыку» пока не удалось уточнить личность спортсмена.

Ситуацию отказались прокомментировать и официальные представители ряда спортивных организаций страны.

Сообщения о выявлении случаев использования допинга спортсменами Туркменистана совпали с отставкой и переводом на другие должности руководителя Государственного комитета по спорту Тойлы Комекова, а также вице-премьера и руководителя Чрезвычайной группы по предотвращению распространения болезней Сапардурды Тойлыева.

Накануне этих событий, 11 января состоялся визит в Туркменистан и переговоры с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым президента антидопингового агентства (ВАДА).

«ВАДА по-прежнему привержено оказанию помощи Туркменистану в развитии НАДАТ, чтобы эффективность национальной антидопинговой программы позволяла туркменским спортсменам и впредь одерживать чистые победы», - отметил Крейг Риди.

Остается неизвестным, насколько связан визит главы ВАДА в Туркменистан с сообщениями об обвинениях туркменских спортсменов в использовании допинга.

На V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам Ашхабад-2017 спортсмены Туркменистана завоевали 245 медалей, в том числе 89 золотых, 70 серебрянных и 86 бронзовых наград.