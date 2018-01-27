В Туркменистане создано Министерство спорта и молодёжной политики

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседание кабинета министров подписал указ о создании министерства спорта и молодёжной политики страны, сообщает в пятницу, 26 января пресс-служба главы государства.

«В соответствии с Указом президента Гурбангулы Бердымухамедова, в целях кардинального преобразования спортивной сферы, координации деятельности в области спорта и молодёжной политики, а также воспитания патриотичной, с широким кругозором, трудолюбивой, высококультурной молодёжи на базе Государственного комитета по спорту создано Министерство спорта и молодёжной политики Туркменистана», - говорится в сообщении.

Министерство спорта и молодёжной политики Туркменистана – правопреемник упразднённого Государственного комитета Туркменистана по спорту.