Президент Туркменистана поздравил военнослужащих с Днём защитников Отечества

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова поздравил военнослужащих с Днём защитников Отечества, сообщает в пятницу, 26 января пресс-служба главы государства.

Текст поздравления приводится полностью.

Поздравляю вас с 26-й годовщиной со дня образования Вооружённых Сил страны и Днём защитников Отечества, говорится в обращении Президента Гурбангулы Бердымухамедова, адресованном офицерам, воинам, служащим и курсантам ВС.

Этот праздник символизирует заботу, безграничное уважение и огромное доверие государства к военнослужащим, охраняющим независимость, суверенитет, территориальную целостность и конституционный строй нашей страны, - подчёркивается в обращении.

Как известно из истории, наши предки оберегали древний Шёлковый путь, возводили вдоль этого маршрута города-крепости, символизировавшие прочность мирных отношений. Охрана караванов, направлявшихся в дальний путь, формировалась из туркменских богатырей. А сегодня вам, защитникам суверенного Отечества, доверено выполнение ответственной миссии и священного долга: беречь независимость и постоянный нейтралитет Родины, служащие прочной основой всех успехов, экономического, культурно-духовного прогресса, повышения благосостояния, уровня жизни народа.

Твёрдо убеждён, что, добросовестно исполняя свой высокий долг, демонстрируя образец верности присяге, вы всегда будете следовать воинским традициям, приумножая такие присущие туркменскому народу качества, как патриотизм, мужество и отвага- отмечается в послании.

17-27 сентября 2017 года мы успешно провели V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Среди атлетов, продемонстрировавших высокие результаты, есть и военнослужащие. Уверен, что приняв участие в предстоящих в нынешнем году международном авторалли «Амуль-Хазар 2018», в велопробеге и легкоатлетическом кроссе, а также в чемпионате мира по тяжёлой атлетике, вы внесёте весомый вклад в успешное проведение этих состязаний.

Реализуемая Туркменистаном социально ориентированная внутренняя и миролюбивая внешняя политика находит широкую поддержку международной общественности. На 74-м заседании 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН странами-членами Сообщества Наций была единогласно принята Резолюция «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития», что стало зримым свидетельством всеобщего признания транспортной политики нашего государства.

Строительство транснациональных газопроводов международной значимости, в том числе газовой магистрали Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, Международного морского порта, железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан, – всё это наглядно демонстрирует такие исконные мудрые традиции туркмен, как добрососедство, гостеприимство, мирное и дружное сосуществование с другими народами.

Велика ваша роль в превращении нашей страны в индустриально мощное, социально и экономически развитое государство. И впредь, будучи верными воинской клятве, обеспечивая надёжную защиту экономических и политических интересов страны, вы должны с честью выполнять задачи, вытекающие из Военной доктрины независимого нейтрального Туркменистана.

Государство и впредь будет уделять особое внимание укреплению и модернизации материально-технической базы Вооружённых Сил, подготовке военных кадров, созданию необходимых условий для достойной службы доблестных защитников суверенной Отчизны, а также обеспечение их жильём в домах повышенной комфортности, - говорится в президентском обращении.

