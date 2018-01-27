Трамп: Как президент я всегда буду ставить Америку превыше всего и призываю лидеров других государств ставить превыше всего свои страны

CA-NEWS (CA) - В своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе президент США Дональд Трамп заявил, что его политика приоритета американских экономических интересов не означает стремление к самоизоляции, сообщает CNS News.

«Как президент, я всегда буду ставить Америку превыше всего и призываю лидеров других государств ставить превыше всего свои страны. Но это не означает, что Америка будет в одиночестве», - заверил Трамп. В его представлении мировая экономика должна состоять из стран, отстаивающих свои интересы и организующих на их основе «честную и взаимообязывающую торговлю».

По его словам, мир сейчас находится в раздробленном состоянии, потому что целые слои населения оказываются забыты в рамках политических процессов. Чтобы избежать этого, необходимы инвестиции не только в экономику, но и в человеческий капитал.

В связи с этим одной из основных забот правительства должно стать создание рабочих мест, уверен президент: «Мы ведем людей от зависимости к независимости, поскольку знаем, что лучшая программа борьбы с бедностью - это зарплата».

«Я сейчас выступаю в роли чирлидера своей страны. И мне это дается несложно, я люблю свою страну. И каждый лидер, представляющий государство, должен быть немного чирлидером», - добавил Трамп.

По словам президента, за год его правления Соединенные Штаты достигли «множества успехов на множестве направлений», главное из которых — налоговая реформа. Заключается она помимо прочего в поэтапном снижении ставки корпоративного налога с 35 до 21%. Такие условия смогут привлечь, по словам президента, свыше $350 млрд инвестиций в США в следующие пять лет.