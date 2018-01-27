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  28 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольскому музыкальному инструменту «Их Хуур» исполнилось 55 лет

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 26 января в Консерватории торжественно отметили 55-летие создания монгольского музыкального инструмента «их хуур» и 30-летие подготовки в стране профессиональных музыкантов – их хууристов, сообщает Монцамэ.

В рамках юбилейных мероприятий состоялась научная конференция, торжественный концерт и конкурс композиторов на лучшее сочинение музыкальных произведений для их хуура.

Главной целью этого конкурса является обогащение репертуара и популяризации современных композиторов и музыкантов. По словам их хууриста, композитора Д.Ариунболда за последние 30 лет окончили более 60 профессиональных музыкантов - их хууристов.

Напомним, что их хуур – это самый крупный по размеру и низкий по звучанию струнно-смычковый инструмент, головка грифы которого, изготавливается в виде головы лошади.

Выдающийся монгольский композитор Л.Мурдорж в 1961 году инициировал создать такой музыкальный инструмент, и умелые мастера Ч.Чуваамэд н.Маалуу и н.Бадарч изготовили первый их хуур.

На сегодняшнем торжественном концерте выступили многие ведущие музыканты нашей страны, и изюменкой концерта стало выступление 21 их хууристов, которые исполнили произведение композитора Л.Мурдоржа оду «Баян сургийн магтаал».

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