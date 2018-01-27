Роста ВВП Туркменистана в 2017 году составил 6,5%

CA-NEWS (TM) - На расширенном заседании кабинета министров Туркменистана сообщалось, что за отчётный период рост ВВП составил 6,5%, сообщает госинформагентство страны.

Этот показатель в промышленном секторе ¬составил 5,5 процента, строительстве – 1,3 процента, транспортно-коммуникационном комплексе – 11,1 процента, торговле – 9,4 процента, сельском хозяйстве – 5 процентов и в сфере услуг – 9 процентов.

По сравнению с аналогичным показателем предыдущего года в целом производство продукции выросло на 6,4 процента.

По итогам 2017 года объём розничного товарооборота в сопоставлении с 2016 годом увеличился на 19 процентов. Цены на потребительские товары, а также тарифы на оказание услуг населению сохранены в установленных пределах.

Размеры среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям страны за прошлый год выше на 8,8 процента, в чем в 2016 году.

В рамках соответствующих программам во всех регионах страны осуществляется строительство объектов производственного и социального назначения. За рассматриваемый период за счёт всех источников финансирования было освоено капвложений на сумму 49,8 миллиарда манатов.