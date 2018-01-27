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  28 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Пассажиры замерзшего в Казахстане автобуса вернулись в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Граждане Узбекистана, эвакуированные из автобуса, ехавшего из казахстанского Петропавловска в Ташкент, благополучно вернулись на родину, сообщило МЧС страны.

21 января в 23:10 на номер «горячей линии» МЧС (147−10−50) позвонил Улугбек Болтабоев, сообщивший, что на трассе А1 «Астана-Боровое» Шортандинского района Казахстана в 54 км от Астаны остановился автобус с 43 гражданами Узбекистана, включая двоих несовершеннолетних.

Автобус следовал по маршруту «Петропавловск-Ташкент». Остановка произошла из-за замерзания дизельного топлива в баке при температуре воздуха -40 градусов Цельсия.

Оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС в срочном порядке связался с МИД Узбекистана и ЦУКС КЧС МВД Казахстана.

Совместными силами МЧС Узбекистана, КЧС МВД Казахстана и органов власти на местах пассажиры были эвакуированы в пункт обогрева в общежитии агротехнического колледжа №5 Шортандинского района. Им были предоставлены теплые места, горячее питание и оказана медицинская помощь.

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