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  28 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Полиция признала смерть канадского миллиардера с состоянием $3,2 млрд и его жены убийством

CA-NEWS (CA) - Полиция Торонто сообщила, что основатель канадской фармацевтической компании Apotex Барри Шерман (Forbes оценивает его состояние в $3,2 млрд) и его жена были убиты, передает Reuters. Ранее полиция сообщала о «подозрительных» обстоятельствах смерти супругов.

«Они были убиты при целенаправленном нападении. В настоящее время подозреваемых в совершении преступления нет», — указано в сообщении. О смерти миллиардера стало известно 16 декабря.

Тела супругов 15 декабря обнаружил агент по недвижимости в подвале их дома в Торонто. Вскрытие выявило у Шерманов признаки удушения.

После происшествия канадские СМИ писали, что речь может идти о самоубийстве. В частности, СМИ сообщали, что Шерман мог сначала убить свою супругу, а затем покончить с собой.

Семья погибших наняла частных детективов для расследования происшествия. Источники телеканала сообщают, что в ходе этого расследования было выявлено, что в убийстве супругов могли быть задействованы несколько человек.

Барри Шерман основал фармацевтическую компанию Apotex в 1974 году. Он оставил должность гендиректора в 2012 году, заняв пост председателя совета директоров с возможностью вмешиваться в текущее управление. Apotex занимается производством препаратов-дженериков (препаратов-копий) и продает их в 115 странах мира. Это крупнейшая канадская фармкомпания.

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