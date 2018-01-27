КЧС Таджикистана выставил круглосуточные мобильные посты на горных автодорогах

CA-NEWS (TJ) - Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана напоминает о правилах поведения при наступлении холодов.

Как ранее сообщалось, с 27-28 января по 1 февраля 2018 года на территории страны, особенно в горных местностях ожидается резкое снижение температуры, выпадение осадков.

КЧС во избежание несчастных случаев не раз давал свои рекомендации гражданам о правилах поведения при таких погодных условиях, и напоминает о самых главных из них:

-при наличии частного дома, и независимой системы отопления (газовый баллон, печь и др.), следует создать запас топлива. Получив предупреждение о возможности сильного похолодания, отключите и продуйте водопровод и систему отопления, чтобы трубы не вышли из строя;

-устройте в комнатах надежную теплоизоляцию, чтобы она служила семье убежищем на время похолодания. Включите независимые системы отопления прежде, чем температура воздуха в доме упадет. Не используйте самодельные электро и водонагревательные приборы во избежание пожаров;

-при сильном ветре не находитесь под большими деревьями, рекламными щитами, ветхими помещениями, линиями электропередач, убедитесь в том, что домашний скот в безопасности и имеет достаточный запас корма и воды;

-не принимать спиртные напитки, так как опьянение, даже незначительное, подавляет волю (что так необходимо, чтобы выжить в экстремальных погодных условиях), способствует усилению сонливости и охлаждению организма;

-владельцам личного автотранспорта рекомендуется

снабдить свой автомобиль необходимыми предметами в случае использовании горных дорог в эти дни – лопатой, топором, дровами, снеговыми цепями, фонариками, спальными мешками, запасом продуктов, автомобильным зарядным устройством для мобильных телефонов, проверить уровень износа протектора шин, заменить их на зимние;

-если ваш автомобиль получил неисправность или застрял: – оставайтесь внутри до подхода помощи, вентилируйте салон автомобиля при помощи вентиляционного отверстия, повернутого в сторону, противоположную от ветра и действуйте аналогично, как и при снежных бурях. Убедитесь, нет ли пострадавших вблизи вас, окажите им помощь.

КЧС также сообщает, что в целях обеспечения безопасности граждан, особенно на уязвимых участках автодорог на 62 и 72 км автодороги Душанбе-Айни, и 465 км автодороги Душанбе-Хорог приказом главы КЧС выставлены мобильные посты из числа спасателей Комитета, которые работают там круглосуточно.