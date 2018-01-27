РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
КЧС Таджикистана выставил круглосуточные мобильные посты на горных автодорогах

CA-NEWS (TJ) - Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана напоминает о правилах поведения при наступлении холодов.

Как ранее сообщалось, с 27-28 января по 1 февраля 2018 года на территории страны, особенно в горных местностях ожидается резкое снижение температуры, выпадение осадков.

КЧС во избежание несчастных случаев не раз давал свои рекомендации гражданам о правилах поведения при таких погодных условиях, и напоминает о самых главных из них:

-при наличии частного дома, и независимой системы отопления (газовый баллон, печь и др.), следует создать запас топлива. Получив предупреждение о возможности сильного похолодания, отключите и продуйте водопровод и систему отопления, чтобы трубы не вышли из строя;

-устройте в комнатах надежную теплоизоляцию, чтобы она служила семье убежищем на время похолодания. Включите независимые системы отопления прежде, чем температура воздуха в доме упадет. Не используйте самодельные электро и водонагревательные приборы во избежание пожаров;

-при сильном ветре не находитесь под большими деревьями, рекламными щитами, ветхими помещениями, линиями электропередач, убедитесь в том, что домашний скот в безопасности и имеет достаточный запас корма и воды;

-не принимать спиртные напитки, так как опьянение, даже незначительное, подавляет волю (что так необходимо, чтобы выжить в экстремальных погодных условиях), способствует усилению сонливости и охлаждению организма;

-владельцам личного автотранспорта рекомендуется
снабдить свой автомобиль необходимыми предметами в случае использовании горных дорог в эти дни – лопатой, топором, дровами, снеговыми цепями, фонариками, спальными мешками, запасом продуктов, автомобильным зарядным устройством для мобильных телефонов, проверить уровень износа протектора шин, заменить их на зимние;

-если ваш автомобиль получил неисправность или застрял: – оставайтесь внутри до подхода помощи, вентилируйте салон автомобиля при помощи вентиляционного отверстия, повернутого в сторону, противоположную от ветра и действуйте аналогично, как и при снежных бурях. Убедитесь, нет ли пострадавших вблизи вас, окажите им помощь.

КЧС также сообщает, что в целях обеспечения безопасности граждан, особенно на уязвимых участках автодорог на 62 и 72 км автодороги Душанбе-Айни, и 465 км автодороги Душанбе-Хорог приказом главы КЧС выставлены мобильные посты из числа спасателей Комитета, которые работают там круглосуточно.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×