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  28 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Морозы в Казахстане: Несколько поселков в пригороде Алматы остались без воды

CA-NEWS (KZ) - Жители нескольких поселков в пригороде Алматы сообщили Tengrinews.kz о том, что уже третий день в их домах нет воды.

"Уже третий день мы, жители поселков в пригороде Алматы (Ақжар, Жанатұрмыс, Қырғауылды), сидим без воды. Власти говорят, замерз водопровод. А как нам теперь быть? Ждать до весны? Чья халатность?" - обратились жители.

Официальный представитель предприятий энергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин сообщил, что на место выехали аварийные бригады.

"Аварийные бригады выехали на место и будут отогревать трубу. Водопровод идет по поверхности земли и действительно замерз. К городу относится только часть поселка Акжар, Қырғауылды и Жанатурмыс - это уже область", - сообщил Гирин.

В случае возникновения подобных ситуаций коммунальщики города просят обращаться в аварийные службы и по телефону 109. Напомним, ранее сообщалось, что в период с 24 по 29 января в Алматы синоптики прогнозировали понижение температуры ночью от 15-20 до 20-25 градусов мороза.

В ДЧС города рекомендовали в сильный мороз не выходить из дому без особой необходимости.

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