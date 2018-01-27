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  28 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Страны ЕАЭС договорились об обмене информацией для противодействия терроризму

CA-NEWS (KZ) - Одобрен проект Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с отмыванием полученных преступным путём доходов и противодействия финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Документ позволит государствам-членам обмениваться сведениями, заявленными при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличности и денежных инструментов.

"Проект соглашения предполагает, что в странах ЕАЭС будет определён орган, ответственный за формирование базы данных о перемещении наличных денежных средств, а также орган, который будет отвечать на запросы из других стран. Сама же база данных будет формироваться на основании сведений, заявленных физическими лицами в пассажирской таможенной декларации и декларации на товары. В документе будет указан порядок оформления запросов на предоставление сведений из баз данных, срок их исполнения и случаи отказа в исполнении", – пояснили в пресс-службе.

Информация, полученная в рамках соглашения, является конфиденциальной и не может использоваться без письменного согласия представившего её органа.

Документ, одобренный Советом ЕЭК, будет направлен в государства-члены для проведения внутригосударственных процедур, сообщает Informburo.kz.

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