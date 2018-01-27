В Ташкенте открылся читальный зал «Окно в Америку»

CA-NEWS (UZ) - В Национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои с участием представителей дипломатической миссии США в РУз состоялась церемония открытия читального зала «Окно в Америку», оснащенного информационными ресурсами, предоставленными посольством Соединенных Штатов.

В ходе данного события директор Национальной библиотеки А.Абдуазизов подчеркнул, что, несмотря на большое расстояние между Узбекистаном и США, народы наших стран связаны узами дружбы и сотрудничества, сообщает ИА "Жахон".

В ходе подписания меморандума о сотрудничестве между Национальной библиотекой Узбекистана и посольством Соединенных Штатов в нашей республике на 2017-2022 годы стороны договорились о разработке и реализации совместных проектов в культурной и информационной сфере, проведении научных, образовательных и культурных форумов, книжных выставок и других мероприятий, а также совместной работе по применению новых технологий в библиотечной сфере.

Согласно документу один из читальных залов Национальной библиотеки Узбекистана оснащен техническими средствами, программным обеспечением и образовательными ресурсами (книги, компакт диски) для изучающих английский язык, а также аудио-источниками, электронными книгами и журналами в формате Брайля на английском и русском языках для пользователей с ограниченными возможностями.

Необходимо отметить, что подписанный меморандум включает в себя не только проведение ряда мероприятий, но также охватывает и более широкий спектр сотрудничества. В рамках документа предусмотрено, к примеру, организация курсов и учебных занятий по английскому языку, тематические презентации. Самое главное, они будут проводиться не только в Ташкенте, но и в других регионах республики.