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  28 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В результате взрыва в столице Афганистана погибли 63 человека (фото, видео)

CA-NEWS (CA) - По меньшей мере 63 человек погибли при взрыве в столице Афганистана Кабуле, еще 151 пострадали, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.

Более 20 машин скорой помощи прибыло на место происшествия.

«Большинство жертв — гражданские лица», - сказано в сообщении.

По данным телеканала, бомба находилась в автомобиле, расположенном возле здания Национального директората безопасности Афганистана. Неподалеку находятся бывшее здание афганского Министерства внутренних дел и посольство Индии в стране.

По данным агентства Pahjwok, ответственность за атаку взяла на себя группировка «Талибан».

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Комментарии (2)
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dn74
11:39, 28 января 2018
Это все делают мунафики (лицемеры) никакого отношения к Исламу не имеющие.
Слуги сатаны в лице США, их прикормыши и выродки (талибан игил джебхат ан нусра и мног другие)
Действительно гореть вам вечно в геене огненной как ниже написал Scorp
Сколько безвинных жертв и калек
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Skorp
10:24, 28 января 2018
Черти! Зачем убивать мирных людей? Горите все в аду!
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