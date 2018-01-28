В результате взрыва в столице Афганистана погибли 63 человека (фото, видео)

- Азия и мир, происшествия
- 10:04, 28 января 2018
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CA-NEWS (CA) - По меньшей мере 63 человек погибли при взрыве в столице Афганистана Кабуле, еще 151 пострадали, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.
Более 20 машин скорой помощи прибыло на место происшествия.
#Kabul - Video shows the aftermath of a heavy explosion close to the old Ministry of Interior building in Kabul's PD2. pic.twitter.com/T03iI0qicB— TOLOnews (@TOLOnews) 27 января 2018 г.
«Большинство жертв — гражданские лица», - сказано в сообщении.
По данным телеканала, бомба находилась в автомобиле, расположенном возле здания Национального директората безопасности Афганистана. Неподалеку находятся бывшее здание афганского Министерства внутренних дел и посольство Индии в стране.
По данным агентства Pahjwok, ответственность за атаку взяла на себя группировка «Талибан».
Victims Of Deadly Ambulance Bombing Were Mostly Civilianshttps://t.co/mBqk5Ywh37 pic.twitter.com/NSCESIdrQc— TOLOnews (@TOLOnews) 27 января 2018 г.
Condolences Pour In Following Deadly Bombing In Kabulhttps://t.co/ZZacvE9SUf pic.twitter.com/hoLW6iDC2D— TOLOnews (@TOLOnews) 27 января 2018 г.
Ambulances stream in through the Emergency Hospital entrance gate in #Kabul as they transfer the wounded to the facility following Saturday’s deadly bombing #Afghanistan pic.twitter.com/93SaZAaLA7— TOLOnews (@TOLOnews) 27 января 2018 г.