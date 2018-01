В результате взрыва в столице Афганистана погибли 63 человека (фото, видео)

CA-NEWS (CA) - По меньшей мере 63 человек погибли при взрыве в столице Афганистана Кабуле, еще 151 пострадали, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.

Более 20 машин скорой помощи прибыло на место происшествия.

#Kabul - Video shows the aftermath of a heavy explosion close to the old Ministry of Interior building in Kabul's PD2. pic.twitter.com/T03iI0qicB — TOLOnews (@TOLOnews) 27 января 2018 г.

«Большинство жертв — гражданские лица», - сказано в сообщении.

По данным телеканала, бомба находилась в автомобиле, расположенном возле здания Национального директората безопасности Афганистана. Неподалеку находятся бывшее здание афганского Министерства внутренних дел и посольство Индии в стране.

По данным агентства Pahjwok, ответственность за атаку взяла на себя группировка «Талибан».