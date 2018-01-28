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  29 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Саудовского принца с состоянием в $17 млрд выпустили из-под ареста

CA-NEWS (CA) - Принц Аль-Валид ибн Талал, чье состояние оценивается почти в $17 млрд, покинул отель Ritz, в котором находился под домашним арестом, сообщает Reuters со ссылкой на источник в его семье.

Принц покинул отель, в котором провел более двух месяцев, и теперь находится в своем доме.

Новость о выходе Аль-Валида на свободу появилась спустя несколько часов после публикации Reuters интервью миллиардера, в котором он заявил, что рассчитывает на скорое освобождение и полное оправдание. По его словам, ему не выдвинули никаких обвинений.

Долгое расследование своего дела племянник короля объяснил тем, что «хотел полностью очистить свое имя», и это «заняло больше, чем у остальных принцев и бизнесменов, времени». «В деле есть недоразумение, и оно решается», - пояснил ибн Талал, подчеркнув, что «хочет остаться» под стражей до того момента, пока его полностью не оправдают и производство будет закрыто, а «жизнь станет продолжаться дальше».

Ранее сообщалось, что задержанный по подозрению в коррупции саудовский принц Аль-Валид бин Талал ведет переговоры с властями об урегулировании претензий.

Напомним, что в минувшем году были задержаны десятки членов королевской семьи — как действующих, так и бывших высокопоставленных чиновников — в рамках борьбы с коррупцией. Все они были помещены в отель Ritz в Эр-Рияде, где с ними ведутся переговоры о досудебных финансовых соглашениях, в рамках которых принцы могут заплатить за свое освобождение, что существенно бы пополнило государственную казну.

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