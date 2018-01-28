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  29 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Запрет на движение дизельного и пассажирского транспорта сняли по всему Казахстану, кроме Восточного Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Во всех регионах Казахстана открыли дороги для пассажирского и дизельного транспорта, за исключением Восточного Казахстана, сообщает Informburo.kz.

27 января практически на весь день в Восточно-Казахстанской области, по данным "Казахавтодора", сняли ограничения за исключением некоторых дорог региона. Однако к вечеру запрет вновь был введён.

По данным на 23:00 27 января введён запрет на движение по дорогам Восточно-Казахстанской области для пассажирских автобусов и дизельных машин из-за усиливающегося мороза: ниже 30 градусов по Цельсию.

Также ограничено движение для этих категорий транспорта на следующих участках:

от села Акку Павлодарской области до границы с ВКО, от 524-го до 587-го км а/д Омск – Майкапшагай;
от города Ушарал Алматинской области до границы с ВКО, 558-й – 615-й км а/д Алматы – Усть-Каменогорск.
Для всех видов транспорта из-за метели закрыли участок дороги в Алматинской области от поворота на село Коктума до села Достык, что находится у границы с Китаем. Речь об участке от 83-го до 184-го км а/д Ушарал – Достык.

Ограничили движение для пассажирского и дизельного транспорта в ВКО 24 января. В Павлодарской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях запрет действовал с 21 января и был отменён в ночь 27 января. Также ограничение действовало в ряде регионов Казахстана, граничащих в вышеперечисленными областями. Причиной стали сильные морозы ниже 30-35 градусов по Цельсию.

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