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  28 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан установил дипломатические отношения с Непалом

CA-NEWS (UZ) - В Нью-Йорке 26 января прошла церемония подписания совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Федеративной Демократической Республикой Непал.

Как сообщает пресс-служба МИД республики, от имени правительств двух стран документ подписали постоянные представители Узбекистана и Непала при ООН.

В документе отмечается, что «Республика Узбекистан и Непал, желая развивать и укреплять взаимопонимание, дружбу и сотрудничество между двумя странами, руководствуясь принципами и целями Устава Организации Объединенных Наций и международным правом, решили установить дипломатические отношения, в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года».

Непал стал 134-м государством, с которым Узбекистан установил дипотношения.

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