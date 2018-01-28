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  28 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Сборная Узбекистана по футболу выиграла молодежный чемпионат Азии

CA-NEWS (UZ) - Сборная Узбекистана триумфально завершила чемпионат Азии для игроков не старше 23 лет. Турнир проходил в Китае.

В финале команда из Узбекистана в дополнительное время одолела сверстников из Вьетнама. Сперва Рустам Ашурмат открыл счет, но уже на 41-й минуте встречи вьетнамцы ответили своим голом. За две минуты до завершения экстра-тайма сборную Узбекистана вывел вперед выпущенный на замену Андрей Сидоров.

На пути к финалу победитель молодежного чемпионата Азии разгромил команды Японии и Южной Кореи.

У взрослой команды дела идут не так хорошо. Сборная Узбекистана провалила отборочную кампанию ЧМ-2018, и вскоре весь тренерский штаб был отправлен в отставку.

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