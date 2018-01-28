Президент Шавкат Мирзиёев поздравил молодежную сборную команду Узбекистана по футболу с победой на чемпионате Азии

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев поздравил молодежную сборную команду Узбекистана по футболу с победой на чемпионате Азии в Китае.

"Достигнутая вами колоссальная победа безмерно обрадовала весь наш народ и в очередной раз продемонстрировала на какие великие свершения способна молодежь Узбекистана. Безусловно, этот огромный успех станет достойным вкладом в воспитание многомиллионной молодежи нашей страны в духе любви и преданности Родине, мужества, стремления к победе", - отмечается в поздравлении президента.

"Наша страна и народ гордятся вами – своими самоотверженными сыновьями, настоящими героями. Обнимаю всех вас и желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, дальнейших успехов во имя приумножения славы нашего родного Узбекистана во всем мире",- говорится в послании главы государства.