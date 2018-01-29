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  29 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана поздравил Милоша Земана с переизбранием

CA-NEWS (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Милошу Земану по случаю его переизбрания на пост Президента Чешской Республики, сообщает пресс-служба Президента Республики Узбекистан.

Шавкат Мирзиёев пожелал Милошу Земану крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному чешскому народу – мира и процветания.

Напомним, что действующий президент Чехии Милош Земан переизбран на новый срок. После обработки 99,35% бюллетеней Земан получил 51,55% голосов, а его соперник экс-председатель Академии наук Иржи Драгош – 48,44%. Явка избирателей в субботу, 27 января, составила более 66%.

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