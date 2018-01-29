Узбекистан посетила делегация Кувейтского фонда арабского экономического развития

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистан 28 января прибыла делегация Кувейтского фонда арабского экономического развития во главе с заместителем Генерального директора Хишамом Аль-Вакаяном.

Ожидается, что в ходе визита кувейтская делегация проведет встречи и переговоры в Кабинете Министров Республики Узбекистан, министерствах жилищного и коммунального обслуживания, здравоохранения, экономики, финансов, государственных комитетах по инвестициям, автомобильным дорогам и других ведомствах, сообщила пресс-служба МИДа.