Узбекистан посетила делегация Кувейтского фонда арабского экономического развития
- Узбекистан, политика
- 10:59, 29 января 2018
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CA-NEWS (UZ) - В Узбекистан 28 января прибыла делегация Кувейтского фонда арабского экономического развития во главе с заместителем Генерального директора Хишамом Аль-Вакаяном.
Ожидается, что в ходе визита кувейтская делегация проведет встречи и переговоры в Кабинете Министров Республики Узбекистан, министерствах жилищного и коммунального обслуживания, здравоохранения, экономики, финансов, государственных комитетах по инвестициям, автомобильным дорогам и других ведомствах, сообщила пресс-служба МИДа.
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