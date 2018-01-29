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  29 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Занятия для школьников 0-9 классов отменили в Алматы 29 января

CA-NEWS (KZ) - Занятия в школах для 0-9 классов отменили в Алматы 29 января, передает Tengrinews.kz со ссылкой на управление образования Алматы.

"29 января 2018 года в связи с понижением температуры ниже -25 градусов в школах города Алматы отменяются учебные занятия с 1 по 9 классы", - говорится в сообщении.

При этом в управлении подчеркнули, что занятия в предшкольных классах также отменены. Отметим, ранее синоптики распространяли штормовое предупреждение о понижении температуры воздуха в четырех регионах: в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областях.

"В период 24-29 января в Алматинской, Жамбылской, в период 26-29 января в Южно-Казахстанской, Кызылординской областях ожидается понижение температуры ночью от 15-20, местами 25-30 градусов мороза до 20-25, местами 30-35 градусов мороза. Вероятность шторма 95 процентов", - говорилось в сообщении РГП "Казгидромет".

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