Президент Туркменистана направил соболезнования афганскому коллеге в связи с жертвами теракта в Кабуле

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Афганистана Мохаммаду Ашрафу Гани в связи с произошедшим в городе Кабул террористическим актом, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья, сообщает 28 января пресс-служба туркменского лидера.

«Решительно выступая против любых проявлений терроризма и экстремизма, Туркменистан полностью поддерживает усилия мирового сообщества в противодействии этому злу и его искоренении», – отмечается в послании.

От имени народа и правительства страны, а также от себя лично президент Туркменистана передал семьям, родным и близким погибших слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Заминированный автомобиль «скорой помощи» взорвался на контрольно-пропускном пункте в кабульском квартале, где расположены правительственные учреждения и иностранные диппредставительства. Число жертв теракта достигло 103 человека. При этом 235 человек получили ранения различной степени тяжести.



