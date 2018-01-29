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  29 января 2018
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Президент Туркменистана направил соболезнования афганскому коллеге в связи с жертвами теракта в Кабуле
Предыстория: Число жертв теракта в столице Афганистана превысило 100 человек

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Афганистана Мохаммаду Ашрафу Гани в связи с произошедшим в городе Кабул террористическим актом, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья, сообщает 28 января пресс-служба туркменского лидера.

«Решительно выступая против любых проявлений терроризма и экстремизма, Туркменистан полностью поддерживает усилия мирового сообщества в противодействии этому злу и его искоренении», – отмечается в послании.

От имени народа и правительства страны, а также от себя лично президент Туркменистана передал семьям, родным и близким погибших слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Заминированный автомобиль «скорой помощи» взорвался на контрольно-пропускном пункте в кабульском квартале, где расположены правительственные учреждения и иностранные диппредставительства. Число жертв теракта достигло 103 человека. При этом 235 человек получили ранения различной степени тяжести.

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