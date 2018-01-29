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  29 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В США из-за эпидемии гриппа закрыли школы в 11 штатах

CA-NEWS (CA) - В США из-за эпидемии гриппа отменили занятия в школах сразу 11 штатов, сообщает FoxNews.

Школы закрыты в Айдахо, Алабаме, Иллинойсе, Кентукки, Мичигане, Миссури, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе и Флориде.

По данным телеканала USA Today, с начала сезона из-за гриппа в США скончались 37 несовершеннолетних. Сезонная вспышка заболевания была зафиксирована в 49 из 50 штатов. Как отмечает FoxNews, рост смертности обусловлен тем, что распространение в Соединенных Штатах в этом сезоне получил штамм гриппа AH3N2, который особо опасен для детей и пожилых людей в возрасте от 65 лет.

В Центре по контролю и предупреждению заболеваний США сообщили, что эпидемия гриппа в стране грозит перерасти в пандемию.

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