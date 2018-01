В США из-за эпидемии гриппа закрыли школы в 11 штатах

CA-NEWS (CA) - В США из-за эпидемии гриппа отменили занятия в школах сразу 11 штатов, сообщает FoxNews.

Школы закрыты в Айдахо, Алабаме, Иллинойсе, Кентукки, Мичигане, Миссури, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе и Флориде.

At Least 11 States Closing Schools Over Flu pic.twitter.com/MmwnFQbvXV