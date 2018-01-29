На дорогах Акмолинской области Казахстана спасены 194 человека, в том числе граждане Кыргызстана и Узбекистана

CA-NEWS (KZ) - На дорогах Акмолинской области Казахстана спасены 194 человека. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

Как отмечают в ведомстве, несмотря на распространенные ранее штормовые предупреждения, спасателям области продолжают поступать сообщения с просьбой о помощи оставшимся на автодорогах республиканского и областного значения.

Так, 25 января в районе поселка Шоптыколь на трассе Шоптыколь–Аршал из остановившегося из-за технической неисправности автомобиля марки «УАЗ» эвакуировано 5 человек, их разместили в пункте обогрева поселка Аршалы.

В тот же день в Бурабайском районе на 231 км автодороги Астана–Петропавловск из пассажирского автобуса марки «Мерседес», следовавшего по маршруту Тобольск–Сарыагаш эвакуированы 13 человек, граждане Узбекистана, в школу-интернат общего типа в городе Щучинск.

Также на данном отрезке дороги из пассажирского автобуса марки «Мерседес», следовавшего по маршруту Сарыагаш–Тобольск», эвакуировано 54 человека, из них 52 человека – граждане Узбекистана и 2 водителя - граждане Казахстана, в пункт обогрева центра адаптации в городе Кокшетау.

26 января на 305 км а/д Астана–Петропавловск из пассажирского автобуса марки «Мерседес», следовавшего по маршруту Бишкек–Екатеринбург, сопровождены и эвакуированы 10 человек – граждане Кыргызстана, из них 1 ребенок, в пункт обогрева центра адаптации в городе Кокшетау.

В Бурабайском районе на 231 км дороги Астана–Петропавловск из пассажирского автобуса марки «Ванхал», следовавшего по маршруту Сарыагаш–Екатеринбург, эвакуированы 53 человека, из них 51 – граждане РУз и 2 человека водителя – граждане РК, в пункт обогрева средней школы №4 в городе Щучинск.

На том же участке трассы из пассажирского автобуса марки «Сетра», следовавшего по маршруту Сарыагаш – Екатеринбург эвакуированы 54 человека, из них 52 - граждане Узбекистана и 2 человека водителя - граждане Казахстана, в среднюю школу №4 Щучинска.

В поселке Орловки Есильского района из неисправного автомобиля марки «Нива», следовавшего по маршруту Есиль–Орловка эвакуировано 5 человек в город Есиль.

Состояние спасенных и эвакуированных удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются, отмечают в КЧС.