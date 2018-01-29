В Туркменистане группа военнослужащих и сотрудников военных и правоохранительных органов награждена госнаградами

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов наградил группа военнослужащих и сотрудников военных и правоохранительных органов государственными наградами, сообщает 27 января пресс-служба туркменского лидера.

«Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Указ, в соответствии с которым за большой личный вклад в укрепление независимости и суверенитета нейтрального Туркменистана, упрочение его обороноспособности, обеспечение безопасности, за безупречное служение Отчизне на протяжении многих лет, учитывая особые заслуги перед государством и народом, а также в честь Дня защитников Отечества, группа военнослужащих и сотрудников военных и правоохранительных органов награждена государственными наградами Туркменистана», - говорится в сообщении.

Напомним, в Туркменистане 26 января отметили День защитников Отечества и 26-ю годовщину создания Национальной армии.