В Туркменистане группа военнослужащих и сотрудников военных и правоохранительных органов награждена госнаградами

- Туркменистан, общество
- 10:36, 29 января 2018
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CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов наградил группа военнослужащих и сотрудников военных и правоохранительных органов государственными наградами, сообщает 27 января пресс-служба туркменского лидера.
«Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Указ, в соответствии с которым за большой личный вклад в укрепление независимости и суверенитета нейтрального Туркменистана, упрочение его обороноспособности, обеспечение безопасности, за безупречное служение Отчизне на протяжении многих лет, учитывая особые заслуги перед государством и народом, а также в честь Дня защитников Отечества, группа военнослужащих и сотрудников военных и правоохранительных органов награждена государственными наградами Туркменистана», - говорится в сообщении.
Напомним, в Туркменистане 26 января отметили День защитников Отечества и 26-ю годовщину создания Национальной армии.