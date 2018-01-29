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  29 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Минске задержаны угнанные автомобили люксовых марок, направляющиеся в Таджикистан

CA-NEWS (TJ) - Минские таможенники пресекли незаконное перемещение шести люксовых иномарок, которые следовали из Литвы в Таджикистан.

Четыре «BMWX5» 2014-2016 годов выпуска, «Mercedes-BenzGLC» 2017 года и «LexusGS300H» 2014 года перемещались без декларирования через железнодорожный пункт таможенного оформления «Молодечно» Минской региональной таможни, сообщает официальный сайт таможенного ведомства Беларуси.

Согласно представленным для оформления документам в железнодорожном вагоне находились «запасные части к легковым автомобилям».

Однако при проведении таможенного контроля с привлечением экспертов Госукомитета судебных экспертиз Республики Беларусь установлено, что фактически в контейнере находятся транспортные средства, сообщает АП.

Также по результатам экспертизы в четырех автомобилях марки «BMWX5» видоизменены идентификационные номера транспортных средств. А по информации, представленной Интерполом, все шесть автомобилей находятся в международном розыске. По данному факту ведется расследование.

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