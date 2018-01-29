Узбекистан вошел в тройку стран, где выгоднее всего добывать биткоины

CA-NEWS (UZ) - Издание International Business Times выяснило, в каких странах добыча биткоинов наиболее рентабельна, пишет интернет-журнал ForkLog. В тройку лидеров попали Венесуэла, Тридидад и Тобаго и Узбекистан. Максимально затратной добыча биткоинов оказалась в Южной Корее.

В рейтинге представлены 115 государств. При расчетах эксперты использовали средние затраты на электроэнергию, необходимые для добычи одного биткоина. Информация о цене электричества была получена от Международного энергетического агентства и местных организаций. За основу расчетов взято усредненное значение производительности наиболее популярных майнинговых устройств — AntMiner S7 и S9, Avalon 6.

Исходя из этих данных, лидирует в списке Венесуэла, в которой стоимость майнига 1 BTC составляет всего $530. В Тринидаде и Тобаго, который попал на второе место, эта сумма равна $1 190.

Узбекистан замыкает тройку лидеров – здесь добыча одного биткоина обойдется в $1790.

В целом наиболее прибыльным производство криптовалюты оказывается в странах Восточной Европы и Азии. Так, в Украине затраты составят $1 852, в Кувейте – $1 983, в Белоруссии – $2 177, в Китае – $ 3 172, а в России – $4 675.

Самой невыгодной добыча биткоинов признана в Южной Корее. Здесь стоимость процесса более чем в два раза превышает цену 1 BTC и составляет $26 170.