РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Узбекистан вошел в тройку стран, где выгоднее всего добывать биткоины

CA-NEWS (UZ) - Издание International Business Times выяснило, в каких странах добыча биткоинов наиболее рентабельна, пишет интернет-журнал ForkLog. В тройку лидеров попали Венесуэла, Тридидад и Тобаго и Узбекистан. Максимально затратной добыча биткоинов оказалась в Южной Корее.

В рейтинге представлены 115 государств. При расчетах эксперты использовали средние затраты на электроэнергию, необходимые для добычи одного биткоина. Информация о цене электричества была получена от Международного энергетического агентства и местных организаций. За основу расчетов взято усредненное значение производительности наиболее популярных майнинговых устройств — AntMiner S7 и S9, Avalon 6.

Исходя из этих данных, лидирует в списке Венесуэла, в которой стоимость майнига 1 BTC составляет всего $530. В Тринидаде и Тобаго, который попал на второе место, эта сумма равна $1 190.

Узбекистан замыкает тройку лидеров – здесь добыча одного биткоина обойдется в $1790.

В целом наиболее прибыльным производство криптовалюты оказывается в странах Восточной Европы и Азии. Так, в Украине затраты составят $1 852, в Кувейте – $1 983, в Белоруссии – $2 177, в Китае – $ 3 172, а в России – $4 675.

Самой невыгодной добыча биткоинов признана в Южной Корее. Здесь стоимость процесса более чем в два раза превышает цену 1 BTC и составляет $26 170.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×