Президент Узбекистана подарил футболистам юношеской сборной автомобили "Малибу"
- Узбекистан, спорт
- 11:15, 29 января 2018
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CA-NEWS (UZ) - Вечером в воскресенье, 28 января, в Ташкент из КНР вернулась олимпийская сборная Узбекистана по футболу U-23.
В Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова футболистов в торжественной обстановке встретили родные и близкие, представители министерств и ведомств, артисты и певцы, работники средств массовой информации, спортивные болельщики, сообщает uzreport.uz.
В праздничном мероприятии, прошедшем в гостинице "Узбекистан", футболистам были вручены подарки от президента Узбекистана - ключи от автомашин "Малибу".
Напомним, что олимпийская сборная Узбекистана по футболу U-23 одолев сборную Вьетнама в финальном матче, впервые в истории выиграла чемпионат Азии.
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