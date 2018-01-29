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  29 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана подарил футболистам юношеской сборной автомобили "Малибу"

CA-NEWS (UZ) - Вечером в воскресенье, 28 января, в Ташкент из КНР вернулась олимпийская сборная Узбекистана по футболу U-23.

В Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова футболистов в торжественной обстановке встретили родные и близкие, представители министерств и ведомств, артисты и певцы, работники средств массовой информации, спортивные болельщики, сообщает uzreport.uz.

В праздничном мероприятии, прошедшем в гостинице "Узбекистан", футболистам были вручены подарки от президента Узбекистана - ключи от автомашин "Малибу".

Напомним, что олимпийская сборная Узбекистана по футболу U-23 одолев сборную Вьетнама в финальном матче, впервые в истории выиграла чемпионат Азии.

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