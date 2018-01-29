В Монголии впервые пересадили печень от живого донора
CA-NEWS (MNG) - Врачи Национального онкологического центра Монголии (НОЦ) 28 янвая впервые осуществили операцию по пересадке печени от живого донора. Операция продолжалась 7 часов и закончилась успешно, сообщает Монцамэ.
Пациентом первой операции стал мужчина, страдающий раком печени. Эту сложную операцию сделала команда врачей и хирургов в составе 42 человек во главе с генеральным директором НОЦ Ж.Чинбурэном и заведующим отделения хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы Э.Тайванбаатаром. За ходом операции контролировали врачи южнокорейской клиники «Самсунг».
В настоящий момент, состояние пациента с пересажанной печенью и донора удовлетворительное.
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