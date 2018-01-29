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  29 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В течение двух-трех лет в Казахстане планируют создать виртуальные суды

CA-NEWS (KZ) - Казахстанские суды в рамках цифровизации должны активно использовать IT-технологии. В пятницу в ходе расширенного совещания судей председатель Верховного суда Жакип Асанов поставил задачу, в течение 2-3 лет создать в стране виртуальные суды, чтобы граждане, независимо от места нахождения могли участвовать в заседаниях, а не бегать по кабинетам.

«Мы сейчас должны сделать так, чтоб возможности IT-технологий эффективно мог использовать каждый судья. На эти два-три года ставим задачу – создать виртуальные суды, где не надо будет собирать всех участников процесса в зале суда», - поручил Асанов.

Кроме того, председатель Верховного суда поручил своим подчиненным проанализировать работу судебного кабинета не в качестве судьи и профессионала, а в качестве обычного человека, чтобы оказывать услуги гражданам «по-человечески», сообщает Vласть.kz.

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