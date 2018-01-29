Прокуратура Туркменистана проверяет работу свекольного склада в Байрамали

CA-NEWS (TM) - В Каракумском районе Марыйской области, прокуратура проверяет деятельность склада в фермерском объединении Байрамали, который осуществляет прием и хранение, собранного фермерами, урожая свеклы, сообщает туркменская служба радио «Азатлык».

«Сегодня сотрудники прокуратуры забрали всю документацию склада», - сообщил местный источник на условиях анонимности.

По его словам, это произошло вслед за контрольной проверкой сотрудниками прокуратуры приемки урожая одного из фермеров.

Следствие по делу, связанному с деятельностью склада началось вслед за сообщением в эфире «Азатлык» 25 января о нарушениях правил приемки продукции у фермеров, в частности отмечалось, что сотрудники склада занижают вес принимаемого урожая.

«При приеме урожая работники амбара оценивали степень загрязненности свеклы на 38 процентов, но потом в результате расследования было установлено, что наличие грязи на свекле не превышает 8 процентов», - рассказал источник в Мары.

Изданию не удалось получить разъяснения и официальный комментарий у руководства данного предприятия и представителей правоохранительных органов в регионе.

По словам самих фермеров в Каракумском районе Марыйской области есть два склада по сбору и хранению урожая свеклы, руководители которых прибегают к различным способам для занижения веса принимаемой сельхозпродукции, что лишает прибыли фермеров.

«Руководители складов, средства, заработанные таким образом, впоследствии делят со своим вышестоящим начальством. Без этого у них не было бы поддержки в осуществлении такого рода махинаций», - рассказал местный арендатор, беседовавший на условиях анонимности.

По его словам, фермеры, которые сталкиваются с явными нарушениями в процессе сдачи урожая, зачастую боятся обращаться куда-либо с жалобой, так как, руководители района всегда поддерживают друг друга, а пожаловавшихся людей преследуют, создавая препятствия в работе.

Как сообщают сельские жители, фермеры, выращивают сахарную свеклу, на арендованной у государства земле, полностью за свой счет осуществляют полив, приобретают удобрения и зачастую не могут получить прибыль за собранный урожай.

В Туркменистане сахарная свекла выращивается в южном и западном регионах страны в Марыйской и Балканской областях, поля для посева находятся в восьми районах Марийского региона, а в 2014 года по распоряжению главы государства для посева сахарной свеклы были выделены 3 тысячи гектаров в этрапах Сердар и Бережет Балканской области, использовавшиеся прежде для выращивания хлопчатника.

СМИ Туркменистана сообщают о наращивании объемов производства сахарной свеклы в стране, отмечая, что собранный урожай сахарной свеклы составляет 220 тысяч тонн, а предприятия по ее переработке производят более 11 тысяч тонн сахара в год.

В Туркменистане свекла высеивается на поля дважды в году - весной и в качестве промежуточной культуры после жатвы хлебов - летом.