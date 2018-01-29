В Алматы за прошедший год в ЧС и пожарах погибли 20 человек

CA-NEWS (KZ) - В городе Алматы в 2017 году зарегистрировано 722 чрезвычайных ситуаций и происшествий, что на 1,5% меньше, чем за 2016 год (733). Об этом стало известно на коллегии Департамента по чрезвычайным ситуациям города по итогам прошедшего года, сообщает пресс-служба КЧС.

По данным начальника ДЧС С.Аубакирова, на 6% снизилось количество пострадавших, составив 153 человек, (в 2016 году - 163 человека), на 3 человека уменьшилось число погибших (2017 год - 20 человек, 2016 год - 23 человека).

На территории города произошло 676 пожаров (95% от общего количества ЧС), что на 3% меньше, чем за отчетный период прошлого года (696 пожаров). При этом получили ожоги и травмы 60 человек, со снижением на 7,7% (65 человек). В огне погибло 12 человек, что на 9 человек (в 1,3 раза) меньше по сравнению с прошлым годом.

Также на территории города спасено 213 человек и эвакуировано из опасных зон 1 тыс. 655. Стоимость спасенного имущества составила 1 млрд 126,2 млн тенге.