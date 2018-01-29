Казахстан и Италия будут сотрудничать в сфере переработки бытовых отходов

CA-NEWS (KZ) - Казахстан и Италия будут сотрудничать в сфере переработки бытовых отходов. Соответствующий меморандум подписали АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ», итальянский Союз предприятий переработки отходов UNIRE и Казахстанская ассоциация по управлению отходами Kazwaste.

Как сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию РК, стороны будут сотрудничать по созданию и развитию систем управления отходами, организации мероприятий по совместным проектам, предоставлению консультаций и выработке рекомендаций по изменению законодательства Казахстана, поиску и привлечению новых партнеров и источников финансирования, и другим направлениям в сфере комплексного управления отходами.

По информации Министерства энергетики, в Казахстане ежегодно образуется 5-6 млн тонн ТБО. К 2025 году эта цифра может вырасти до 8 млн. При этом доля переработанных и утилизированных твердых бытовых отходов в 2017 году составила 9%.