РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Казахстан и Италия будут сотрудничать в сфере переработки бытовых отходов

CA-NEWS (KZ) - Казахстан и Италия будут сотрудничать в сфере переработки бытовых отходов. Соответствующий меморандум подписали АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ», итальянский Союз предприятий переработки отходов UNIRE и Казахстанская ассоциация по управлению отходами Kazwaste.

Как сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию РК, стороны будут сотрудничать по созданию и развитию систем управления отходами, организации мероприятий по совместным проектам, предоставлению консультаций и выработке рекомендаций по изменению законодательства Казахстана, поиску и привлечению новых партнеров и источников финансирования, и другим направлениям в сфере комплексного управления отходами.

По информации Министерства энергетики, в Казахстане ежегодно образуется 5-6 млн тонн ТБО. К 2025 году эта цифра может вырасти до 8 млн. При этом доля переработанных и утилизированных твердых бытовых отходов в 2017 году составила 9%.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×