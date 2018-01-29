Хошгелди Мергенов будет временно исполнять обязанности министра промышленности Туркменистана
- Туркменистан, политика
- 11:34, 29 января 2018
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CA-NEWS (TM) - Хошгелди Мергенов будет временно исполнять обязанности министра промышленности Туркменистана, сообщает пресс-служба 28 января туркменского лидера.
«В соответствии с Постановлением президента Гурбангулы Бердымухамедова на заместителя министра промышленности Мергенова Хошгелди Мухамметбердиевича возложено временное исполнение обязанностей министра промышленности Туркменистана», - говорится в сообщении.
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