Хошгелди Мергенов будет временно исполнять обязанности министра промышленности Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Хошгелди Мергенов будет временно исполнять обязанности министра промышленности Туркменистана, сообщает пресс-служба 28 января туркменского лидера.

«В соответствии с Постановлением президента Гурбангулы Бердымухамедова на заместителя министра промышленности Мергенова Хошгелди Мухамметбердиевича возложено временное исполнение обязанностей министра промышленности Туркменистана», - говорится в сообщении.