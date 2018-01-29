Эмомали Рахмон выразил соболезнования Ашрафу Гани в связи с терактом в Кабуле

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в минувшую субботу направил телеграмму соболезнования президенту Исламской Афганистана Мухаммаду Ашрафу Гани в связи с терактом в Кабуле, повлекшим многочисленные человеческие жертвы.

"С глубоким прискорбием восприняли трагическую вест о гибели и ранении большого количества народа в результате смертоносной атаки террористов в городе Кабуле.

Выражая свое глубокие соболезнования и сопереживания родным и близким погибших, желаем полного выздоровления всем пострадавшим", - говорится в тексте телеграммы.

Напомним, в минувшую субботу, в результате теракта в Кабуле погибли не менее 100 человек, более 150 получили ранения.

Как сообщают информационные агентства, заминированная машина «скорой помощи» взорвалась, подъехав к контрольно-пропускному пункту в центре афганской столицы.

Ответственность за террористический акт взял на себя «Талибан».