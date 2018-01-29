Эмомали Рахмон выразил соболезнования Ашрафу Гани в связи с терактом в Кабуле

- Таджикистан, общество
- 11:37, 29 января 2018
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CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в минувшую субботу направил телеграмму соболезнования президенту Исламской Афганистана Мухаммаду Ашрафу Гани в связи с терактом в Кабуле, повлекшим многочисленные человеческие жертвы.
"С глубоким прискорбием восприняли трагическую вест о гибели и ранении большого количества народа в результате смертоносной атаки террористов в городе Кабуле.
Выражая свое глубокие соболезнования и сопереживания родным и близким погибших, желаем полного выздоровления всем пострадавшим", - говорится в тексте телеграммы.
Напомним, в минувшую субботу, в результате теракта в Кабуле погибли не менее 100 человек, более 150 получили ранения.
Как сообщают информационные агентства, заминированная машина «скорой помощи» взорвалась, подъехав к контрольно-пропускному пункту в центре афганской столицы.
Ответственность за террористический акт взял на себя «Талибан».