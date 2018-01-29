Казахстанские фигуристы не смогли попасть в десятку лучших на чемпионате Четырех континентов в Тайбэе

CA-NEWS (KZ) - Стали известны результаты выступления казахстанских фигуристов на чемпионате Четырех континентов, который прошел в китайском Тайбэе.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета РК, в произвольной программе Элизабет Турсынбаева заняла 13 место, набрав 99.67 баллов, Айза Имамбек показала 19 результат, на ее счету 84.53 очков. В общем зачете Э.Турсынбаева расположилась на 12 (156.19), а А.Имамбек на 20 месте (121.00).

Победителем турнира стала японка Каори Сакамато, которая в сумме набрала 214.21 балла. Второе место осталось за ее соотечественницей Май Михара - 210.57. Еще одна японка Сатоко Мияхара замкнула тройку призеров (207.02).

Денис Тен и Абзал Ракимгалиев также не смогли попасть в десятку лучших. Денис в произвольной программе и в общем зачете занял 15 место (210.82 балла), Абзал в итоговой таблице оказался на 23 строчке (175.58).

Чемпионом турнира стал китайский фигурист Жин Бойань - 300.95. Серебро досталось японцу Уно Шома (297.94), тройку призеров замкнул американец Джейсон Браун - 269.22.