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  29 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Призерами клубного чемпионата Казахстана по настольному теннису среди юношей и кадетов стали команды из Алматы и Тараза

CA-NEWS (KZ) - В Алматы состоялся I Открытый клубный чемпионат Казахстана по настольному теннису среди юношей и кадетов.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, соревнование прошло по олимпийской системе на выбывание после поражения, в плей-офф побеждает тот, кто не проиграл ни одного матча.

Первыми на площадку вышли 14 команд: золотую медаль завоевал клуб «Шанырак Арыстандары» (Алматы) в составе Искандера Харки, Ирисбека Артукметова, Арслана Абулгазина и Евгения Тимченко. Серебро у таразского «Беркута» (Максим Прадедов, Алнуррашит Садуакасов, Нурасыл Мухит), бронза у алматинской команды «Шанырак Каскырлары» (Ердос Куралбай, Есенгельды Рамазанов, Курмангазы Орынбасаров).

Затем все участники чемпионата сыграли в личном турнире. В финале Искандер Харки со счетом 3:1 переиграл Ирисбека Артукметова и занял первое место. Бронзовая награда у Алнуррашита Садуакасова.

II Открытый клубный чемпионат страны среди юношей и кадетов планируется провести осенью с участием теннисистов из России, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Китая.

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