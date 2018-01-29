РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Бывшая жена президента Монголии стала замглавы местной политической партии

CA-NEWS (MNG) - Новым руководителем монгольской партии «Гражданская воля — зеленые» (ИЗНН или Иргэний Зориг Ногоон Нам) стал опытный политик Ц.Ганхуяг, а его заместителем стала бывшая жена действующего президента Ц.Энхтуяа, сообщает ARD.

Таким образом, бывшая жена президента Монголии будет активно участвовать в политической жизни страны.

Энхтуяа – директор компании «Нүүдэлчин». По данным издания она давно поддерживает партию «Гражданская воля - зеленые». В свое время Энхтуяа была награждена Кубком Музы как лучший художник пьесы «Галдан Бошигт хаан».

Нынешняя его супруга президент Монголии – Анжелика Даваин, по происхождению русская. Супруги имеют двух близнецов.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×