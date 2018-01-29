Бывшая жена президента Монголии стала замглавы местной политической партии

CA-NEWS (MNG) - Новым руководителем монгольской партии «Гражданская воля — зеленые» (ИЗНН или Иргэний Зориг Ногоон Нам) стал опытный политик Ц.Ганхуяг, а его заместителем стала бывшая жена действующего президента Ц.Энхтуяа, сообщает ARD.

Таким образом, бывшая жена президента Монголии будет активно участвовать в политической жизни страны.

Энхтуяа – директор компании «Нүүдэлчин». По данным издания она давно поддерживает партию «Гражданская воля - зеленые». В свое время Энхтуяа была награждена Кубком Музы как лучший художник пьесы «Галдан Бошигт хаан».

Нынешняя его супруга президент Монголии – Анжелика Даваин, по происхождению русская. Супруги имеют двух близнецов.