Бывшая жена президента Монголии стала замглавы местной политической партии
CA-NEWS (MNG) - Новым руководителем монгольской партии «Гражданская воля — зеленые» (ИЗНН или Иргэний Зориг Ногоон Нам) стал опытный политик Ц.Ганхуяг, а его заместителем стала бывшая жена действующего президента Ц.Энхтуяа, сообщает ARD.
Таким образом, бывшая жена президента Монголии будет активно участвовать в политической жизни страны.
Энхтуяа – директор компании «Нүүдэлчин». По данным издания она давно поддерживает партию «Гражданская воля - зеленые». В свое время Энхтуяа была награждена Кубком Музы как лучший художник пьесы «Галдан Бошигт хаан».
Нынешняя его супруга президент Монголии – Анжелика Даваин, по происхождению русская. Супруги имеют двух близнецов.
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