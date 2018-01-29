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  29 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Электронные больничные листы планируют выдавать в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Листы временной нетрудоспособности планируют выдавать в Казахстане через портал eGov. Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает Tengrinews.kz.

"В январе начато внедрение безбумажного здравоохранения в 3 регионах (Акмолинская, Костанайская, ЗКО), также идет поэтапный отказ от безбумажных форм", - сказал Елжан Биртанов на правительственном часе в Мажилисе.

Также, по словам министра, в феврале будет внедрен сервис sms-уведомлений о полученных медицинских услугах и отзывов о них для оценки качества предоставленных услуг и оценки получения бесплатных лекарственных средств "К концу первого квартала через портал "Электронного правительства" будет налажена выдача листов временной нетрудоспособности и справок о нахождении на учете в противотуберкулезных, психоневрологических, наркологических организациях.

В июне 2018 года планируется пилотное внедрение интеграционной платформы и электронного паспорта здоровья. Совместно с акиматами до конца года планируется обеспечить максимальный охват медицинскими информационными системами", - рассказал министр.

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