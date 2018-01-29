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  29 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане глава района извинился перед фермерами за мат на совещании

CA-NEWS (UZ) - На собрании 25 января в администрации Андижанского района одноименной области глава района Улугбек Исомиддинов использовал матерные выражения в отношении местных фермеров и оскорблял их за то, что они не перевели на счет деньги за пленку, используемую при посадке семян хлопчатника. Об этом сообщает centralasian.org.

Мат чиновника был записан на аудио и переслан журналистам. Хоким в разговоре с журналистами признал свою вину и пообещал, что больше такого не повторится.

В 16-минутной аудиозаписи слышно, как Улугбек Исомиддинов заставляет встать с места руководителя каждого фермерского хозяйства и отчитывает их за то, что они не перевели на счет деньги за пленку, используемую при посадке семян хлопчатника.

«"Ойдинбулок!" (название фермерского хозяйства – Ред.) Ну-ка, выходи сюда! Эй, бессовестный, почему не перевел деньги за пленку? Нищий! Эй, скотина, это указ президента, в котором сказано, что нужно перевести деньги. А ты почему не перевел, скотина?», – говорит хоким Улугбек Исомиддинов, обращаясь к руководителю фермерского хозяйства «Ойдинбулок».

По словам фермера из Андижанского района, местные фермеры годами терпят неуважительное и оскорбительное отношение к себе со стороны хокима Улугбека Исомиддинова.

– Мы уже не можем терпеть такое несправедливое отношение со стороны главы района. У нас есть деньги на заводах, но он требует принести ему наличными... Бедные фермеры ходят по улице в поисках наличных денег. Он не оставляет их в покое, постоянно оскорбляет. Такое ощущение, что в Андижанском районе все – кроме хокима – не люди. По его мнению, тут живут только скотины, – жалуется местный фермер.

В разговоре с журналистами хоким признал, что был не прав и пообещал, что такого больше не повторится:

– Просто здесь исполнение указа немного затянулось. Я не оскорблял фермеров, не говорил им «ублюдки». Хотя бывает, что иногда могу сказать им «бессовестный» или «дурак». Иногда совершаем ошибки, было бы хорошо, если бы мы с пониманием относились друг к другу. Фермеры правы, даже президент поручил нам общаться вежливо с подчиненными. Я вас понял, я сделаю правильные выводы. Я все понял. Буду служить родине, народу и нашему президенту. Такого больше не повториться. Я все понял, – сказал хоким Андижанского района Улугбек Исомиддинов.

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