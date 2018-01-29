Фото – Казахстанские флаги появились на домах в атлетических деревнях в Пхенчхане

CA-NEWS (KZ) - На домах в атлетических деревнях Пхенчхана и Каннына первыми появились казахстанские флаги, сообщает Национальный олимпийский комитет РК.

1 февраля первыми из сборной Казахстана в олимпийскую деревню заедут биатлонисты. На следующий день прилетают команды горнолыжного спорта и конькобежцы. 3 февраля в олимпийскую деревню заезжают спортсмены команды по шорт-треку и могулисты. Лыжники и спортсмены по прыжкам с трамплина присоединятся к ним 5 февраля. Казахстанская команда по фристайл-акробатике прибывает в Корею 8 февраля. По отдельности прибудут в Пхенчхан казахстанские фигуристы.

На сегодняшний день олимпийские лицензии завоевали 46 отечественных спортсменов по 9 видам спорта.

Олимпийские старты пройдут на 12 спортивных объектах, расположенных в двух кластерах. Горный кластер Пхенчхан примет спортсменов по лыжным дисциплинам, а прибрежный кластер Каннын – по коньковым. Олимпийские деревни будут расположены в обоих кластерах.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Знаменосцем сборной Казахстана будет член команды Казахстана по шорт-треку Абзал Ажгалиев. Поднятие флага Казахстана в олимпийской деревне состоится 7 февраля.