Президент Турции заявил, что не преследует цели захвата территорий Сирии

CA-NEWS (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция «Оливковая ветвь» в Африне не преследует цели захвата территорий Сирии. Об этом он сообщил в ходе своего выступления после захвата турецкой армией холма Джебел Бурсая (Jebel Bursaya), сообщает Anadolu.

«Мы не стремимся к захвату сирийских земель, однако хотим помочь вернуться на родину 3,5 миллионам беженцев, находящихся ныне в Турции», - сказал Эрдоган, комментируя ход антитеррористической операции на северо-западе Сирии.

По словам Эрдогана, военнослужащие ВС Турции, проявившие героизм в ходе операции «Щит Евфрата», ныне ведут успешную борьбу в сирийском Африне.

Президент Турции заявил, что операция в Африне направлена также на защиту интересов мирных жителей Сирии. «Жители селений Африна благодарят нас, заявляя, что с приходом турецкой армии в районе наконец-то воцарится безопасность. История повторяется», - отметил Эрдоган.

Глава государства раскритиковал далее противников операции «Оливковая ветвь». «Тем самым, эти лица негласно поддерживают насилие и давление на жителей Сирии, закрывают глаза на деятельность террористов в регионе», - сказал турецкий лидер.

Турция с 20 января проводит операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне, которые считает террористическими. Тогда же Эрдоган заявил, что ее целью станет не только Африн, контролируемый курдами из сирийской партии «Демократический союз» (PYD)​, но и Манбидж — еще один курдский анклав на севере Сирии. Анкара считает «Демократический союз» (PYD) союзником Рабочей партии Курдистана и признает обе партии террористическими.