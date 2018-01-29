В Казахстане заключенный в знак протеста против пыток в тюрьме проглотил гвоздь

CA-NEWS (KZ) - В Интернете опубликованы видеозаявления людей, которые говорят, что «стали очевидцами пыток, избиений и даже убийств в тюрьме» Казахстана.

Родственники Азата Сатышева, который 11 лет назад был осужден в городе Сарыагаш и сейчас отбывает наказание в учреждении ОВ-156/14 в городе Семей, говорят, что «заключенный в знак протеста против пыток в тюрьме проглотил гвоздь, чтобы не избивали». Родственники Сатышева, встретившиеся с ним в последний раз в середине января, опасаются за его здоровье и жизнь.

"Поехали я и его сестра. Он проглотил гвоздь, чтобы его не избивали. Его избивают. Сильно похудел. Все тело в синяках после избиений. Теперь его хотят перевести на более строгий режим содержания. Если его туда переведут, он может оттуда и не выйти, - сказала жена заключенного Акмарал Сатышева репортеру Азаттыка 26 января.

По словам Акмарал Сатышевой, ее муж не позволяет удалить из желудка проглоченный гвоздь до тех пор, пока его не переведут в тюрьму в Южно-Казахстанской области по месту проживания. «Потому что он не хочет, чтобы повторились пытки, пережитые им за пять лет», - говорит жена Азата Сатышева.

Отец Азата Сатышева Тагабай Сатышев также подтверждает информацию о тяжелом положении его сына в тюрьме. Мужчина, обеспокоенный за судьбу сына, опубликовал в Интернете видеоролик, в котором говорит, что «в тюрьме в Семее начали оказывать давление».

Елена Семенова говорит, что многочисленные жалобы на пытки от осужденных, отбывающих наказание в учреждении ОВ-156/14 в городе Семей поступали и ранее, и по этим жалобам «также могут быть возбуждены уголовные дела».

В прокуратуре Восточно-Казахстанской области. Помощник прокурора Дмитрий Корогод посоветовал родственникам «проглотившего гвоздь» осужденного обратиться в местную прокуратуру или департамент уголовно-исполнительной системы, сообщив, что «без этого проверка невозможна».