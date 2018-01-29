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  30 января 2018
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ИГ взяло на себя ответственность за атаку в столице Афганистана, в которой погибло более 100 человек
Предыстория: Число жертв теракта в столице Афганистана превысило 100 человек

CA-NEWS (CA) - Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на военную академию в Кабуле. Об этом со ссылкой на связанное с террористами агентство Amaq сообщает Reuters.

Заминированный автомобиль «скорой помощи» взорвался на контрольно-пропускном пункте в кабульском квартале, где расположены правительственные учреждения и иностранные диппредставительства. Неподалёку от места трагедии расположено посольства Швеции и Нидерландов, консульство Индии, а также здание Национальной директории по безопасности.

Министр внутренних дел Афганистана Ваис Ахмад Бармак заявил о том, что число жертв и пострадавших в результате взрыва достигло 103. При этом 235 человек получили ранения различной степени тяжести. Бармак добавил, что среди пострадавших оказались 30 сотрудников правоохранительных органов. Также он отметил, что погибло «много» полицейских, однако их точное число глава МВД не назвал.

Ответственность за теракт также взяла на себя группировка «Талибан».

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