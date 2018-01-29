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  30 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголка снялась в американском фильме «Чудо-женщина»

CA-NEWS (MNG) - Монгольская актриса по имени Б.Ганчимэг снялась в несколько голливудских фильмах, как «Чудо-женщина», «Из машины», «Во имя Бен-Гура», «Форсаж 6» и «47 ронинов», сообщает Монцамэ.

В фильме «Чудо-женщина» она сыграла роль храброй женщины-воин, которая живет в Амазоне.

Ганчимэг более 10 лет живет в Англии, и уже стала опытной голливудской актрисой. Окончив в 2016 году университет «The Сity Lit», она начала строить свою карьеру в мировой киноиндустрии. Помимо этого, она проверяет свои силы еще в индустрии моды, и уже приняла участие в шоу показа моды мировых брендов GQ, Ashish и Gucci.

«На вопрос как обычно проходит ваш день, она ответила, что актеры должны быть подготовлены в равной степени со спортсменами как физически, таки и духовно. «Жизнь актеров – не простая. Всегда и везде имеется большая конкуренция. Поэтому нам нужно все время тренироваться, повышать свое знание и много читать . Каждый мой день проходит очень насыщенно», - отметила Б.Ганчимэг.

По ее словам в ближайшее время выйдут на экраны два новых фильма, в которых она снялась.

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