Прокурор Согда: на деле лидера таджикской команды КВН нет грифа секретности

CA-NEWS (TJ) - Прокуратура Согдийской области заявила, что уголовное дело в отношении независимого журналиста и лидера таджикской команды КВН Хайрулло Мирсаидова не расследуется под грифом «секретно», но до окончания следствия никаких подробностей представлено не будет.

Прокурор области Хабибулло Вохидов сообщил 26 января на пресс-конференции, что по окончанию следствия прокуратура представит СМИ все подробности дела.

«Виновен Мирсаидов или нет, покажет время. Мы обязательно проинформируем вас о результатах следствия», - сказал Вохидов.

Хайрулло Мирсаидов, бывший журналист агентства «Азия-Плюс» и Deutsche Welle (Немецкая волна), последние годы возглавлял сборную команду КВН Таджикистана. Он был задержан в декабре прошлого года после того, как написал на своей странице в Фейсбуке о том, что представитель согдийской администрации потребовал у него «долю» с денег, выделенных для команды КВН.

Прокуратура Согдийской области возбудила в отношении руководителя команды КВНщиков уголовное дело по четырем ст. УК РТ - ст. 245 "Присвоение или растрата", ст. 189 "Возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды", ст. 340 "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" и ст. 346 "Заведомо ложный донос". Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Откуда в деле появилась статья о возбуждении национальной и местнической вражды, неизвестно, прокурор Согда Хабибулло Вохидов сказал, что у них ранее имелись соответствующие материалы. Хабибулло Мирсаидов, отец Хайрулло Мирсаидова, сказал в беседе с Радио Озоди, что в материалах дела говорится, что якобы команда КВН своим выступлением унизила честь нации.

Несколько международных и местных правозащитных организаций выразили свою обеспокоенность задержанием Хайрулло Мирсаидова. На прошлой неделе Amnesty International призвала власти Таджикистана немедленно освободить Хайрулло Мирсаидова.