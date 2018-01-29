В Петербурге без вести пропал 11-летний мальчик из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В Петербурге следователи СК РФ возбудило уголовное дело по факту пропажи 11-летнего мальчика из Узбекистана.

В правоохранительные органы с заявлением о пропаже сына обратился уроженец Узбекистана. По словам мужчины, 11-летний Салмон Мадумаров ушел 26 января из квартиры в доме 47, корпус 3 по Витебскому проспекту на прогулку и не вернулся.

В Петербург семья приехала в декабре 2017 года. Русским языком мальчик не владеет, сбежать из дома намерений не выказывал. Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

По одной из версий ребенок может находиться на территории Петербурга, однако по причине невладения русским языком не имеет возможности связаться с родителями.