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  30 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Кыргызстан запустят к лету автобусные маршруты

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан, Кыргызстан и Китай обсудили развитие сотрудничества в области международных автомобильных перевозок, сообщили в пресс-службе Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта.

В ходе двустороннего заседания делегаций Узбекистана и Кыргызстана 22 января были обсуждены вопросы организации регулярных автобусных перевозок пассажиров между двумя странами. Достигнута договоренность о возобновлении регулярных автобусных маршрутов:

1. «Ташкент - Бишкек» (через пункты пропуска «Гишт-Куприк»/«Жибек Жолы»);
2. «Андижан - Ош» (через пункты пропуска «Дустлик»/«Достук»);
3. «Фергана - Ош» (через пункты пропуска «Узбекистан»/«Кызыл-Кия»).

Конкретная дата запуска прямого автобусного сообщения между городами двух республик пока не уточняется. Однако, по предварительным данным, случится это в ближайшее время. Отметим, что на данный момент из Узбекистана в соседний Кыргызстан можно добраться самолетом либо на автобусе, следующим в Бишкек с автовокзала "Дархан", находящимся после погранпункта «Жибек Жолы» на территории Казахстана.

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