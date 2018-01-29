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  30 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстанские школьники завоевали 60 медалей на Международной Жаутыковской олимпиаде по математике, физике и информатике

CA-NEWS (KZ) - На XIV Международной Жаутыковской олимпиаде по математике, физике и информатике для учащихся 10-11 классов казахстанские школьники завоевали 60 медалей. Об этом 29 января на пресс-конференции в Астане сообщил директор Республиканской физико-математической школы в Алматы Габит Бекахметов.

По его словам, в этом году в олимпиаде приняли участие 72 сильнейшие специализированные школы ближнего и дальнего зарубежья. Приехало 482 школьника из Казахстана, России, Беларуси, Грузии, Армении, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Болгарии, Румынии, Сербии, Турции, Ирана, Индонезии.

Авторами задач выступили сильнейшие профессора Московского государственного унивеситета, Московского физико-технического института, Назарбаев Университета, Ереванского Государственного Университета, Белорусского Государственного Университета, сотрудники Google и National Laboratory Astana.

«По итогам XIV Международной Жаутыковской олимпиады по математике, физике и информатике для учащихся 10-11 классов казахстанские школьники завоевали 60 медалей: 7 золотых, 16 серебряных, 37 бронзовых», - сказал директор школы.

Золотые медали у казахстанцев: по математике Рахман Асматуллаев (школа №165, Алматы), Бакдаурен Нарбаев (РФМШ, Астана), по физике Нурдаулет Кемель (школа «Нурорда», Астана), Акназар Кажымурат (Назарбаев интеллектуальная школа, Алматы), Дияр Туленов (НИШ, Павлодар), по информатике Айбар Куанышбай (РФМШ, Алматы), Нурлыхан Каирлы (Билим-инновация лицей, Актобе).

Г.Бекамбетов добавил, что победителям и призерам олимпиады вручены образовательные гранты Казахстанско-Британского Технического университета, Международного университета информационных технологий, Университета имени Сулеймана Демиреля.

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